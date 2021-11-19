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19.11.2021 16:37
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Genesis GV70 стал электромобилем

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Genesis. Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.

На открывшемся сегодня автосалоне в Гуанчжоу (Китай) компания Hyundai представила электромобиль Genesis eGV70, построенный на базе кроссовера Genesis GV70.

Фото: Пресс-служба Genesis
Genesis GV70: лучший корейский кроссовер?

Внешне электрический Genesis eGV70 и GV70 с ДВС различаются в минимальной степени, у электромобиля иначе стилизован передний бампер и вместо радиаторной решетки использована закрытая панель, имитирующая решетку. В салоне eGV70 добавлены рычажки регулировки силы рекуперативного торможения и использованы переработанные материалы в отделке.

Genesis eGV70 оснащен электромотором, развивающим в режиме "Boost" пиковую мощность 483 л.с. и крутящий момент 700 Нм. Все eGV70 комплектуются системой полного привода с отключаемой автоматикой передней осью при малой нагрузке. Для набора с места 100 км/ч в режиме "launch control" eGV70 требуется всего 4,5 с.

Согласно данным производителя, при полном заряде батареи, емкость которой не раскрывается, еGenesis eGV70 может преодолеть более 500 км по китайскому стандарту измерений, или около 400 км по корейскому. В режиме быстрой подзарядки от источника постоянного тока мощностью 350 кВт на восполнение запаса энергии от 10% до 80% происходит всего за 20 минут.

Электрокроссоверы Genesis eGV70 кроме Китая будут предложены также и в Северной Америке. Продажи электромобиля стартуют в начале следующего года.

Фото: Пресс-служба Genesis.
#Hyundai #Tesla