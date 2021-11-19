Распоряжение губернатора Курской области от 17 ноября 2021 года № 383-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг, от 11.10.2021 № 327-рг, от 14.10.2021 № 334-рг, от 15.10.2021 № 336-рг, от 21.10.2021 № 345-рг, от 25.10.2021 № 349-рг, от 28.10.2021 № 358-рг, от 03.11.2021 № 368-рг, от 10.11.2021 № 371-рг, от 15.11.2021 № 380-рг) следующие изменения:

1) подпункт 2.1 пункта 2 после слов "иных развлекательных и досуговых заведений" дополнить словами "(за исключением боулинга)";

2) пункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2.3. Функционирование зон питания (фуд-кортов) в торговых комплексах (центрах) и торгово-развлекательных комплексах (центрах), за исключением обслуживания на вынос без посещения зала обслуживания посетителей, доставки заказов.";

3) пункт 41 после слова "бассейнов," дополнить словом "боулинга,";

4) в подпункте 17.4 пункта 17 после слов "за исключением" дополнить словами "начальной подготовки,";

5) в пункте 18:

в абзаце первом слова "по 21 ноября" заменить словами "по 25 ноября";

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"в области содействия занятости населения, предоставляемых органами службы занятости Курской области и требующих личного приема граждан, по предварительной записи.".

2. Распоряжение вступает в силу с 17 ноября 2021 года, за исключением подпунктов 1-3 пункта 1, которые вступают в силу с 20 ноября 2021 года, подпункта 4 пункта 1, который вступает в силу с 22 ноября 2021 года.

И.о. Губернатора Курской области С.И.Стародубцев







