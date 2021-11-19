Lada Xray Cross лишился двух комплектаций, получив взамен одну новую

АвтоВАЗ вновь пересмотрел список комплектаций. На этот раз корректировка коснулась Lada Xray Cross.

Сайт "Лада.онлайн" со ссылкой на одного из дилеров сообщает о том, что из списка доступных к заказу комплектаций Lada Xray Cross исчезли две: Classic со 106-сильным мотором и 5-ступенчатой МКП и Classic Optima с мотором Renault-Nissan 1.6 литра мощностью 113 л.с. в паре с вариатором. Цены на них начинались от 868 900 и 1 015 900 рублей соответственно.

Прекращение производства этих комплектаций связано с тем, что они были не очень популярны у покупателей: автомобили продавались лишь спустя месяц.

Вместо двух была добавлена одна новая - Classic Optima со 106-сильным мотором и "механикой". На момент написания материала она отсутствовала в списке доступных к заказу на официальном сайте Lada.

По итогам 10 месяцев 2021 года Lada Xray занимает 18 строчку в списке самых продаваемых моделей в России: продано 19 246 автомобилей, что на 3667 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года.