Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре с беженцами

Усилить меры безопасности в транспортно-логистическом центре в Гродненской области, где размещаются беженцы, поручил Александр Лукашенко руководству региона и главе МЧС республики, сообщила в пятницу пресс-служба президента Беларуси. Кроме того, пограничникам и областному УВД поручено обеспечивать безопасность лагеря в целом.

Сейчас в пункте временного размещения - ТЛЦ, который создан по распоряжению белорусского руководителя, находятся около двух тысяч человек, уточняют новостные порталы. Для некоторых из них прошедшая ночь была первой за десять дней, которую они провели в теплых условиях. Вчера стихийные лагеря у пункта пропуска "Брузги" и у линии польской границы покинули последние обитатели.

"Условия хорошие, лучше, чем в лесу. Белорусская сторона обеспечивает нас всем необходимым. Есть еда, вода, выдавали и сменные вещи. Но мы прежде всего ждем, что наша ситуация разрешится: хотим попасть в Германию, другие страны ЕС и не понимаем, почему Польша нас не пропускает, ведь мы в ней оставаться не хотим", - рассказывает журналистам один из мужчин. Он уверен, что большинство беженцев будет дожидаться положительного решения. Лично он возвращаться в Ирак не намерен.

Кстати, за прошедшие сутки, по данным Минздрава, к дежурной бригаде скорой помощи на белорусско-польской границе обратились одиннадцать человек. Всем им оказана медицинская помощь. Белорусский пограничный отряд 18 ноября нашел в лесу около деревни Стоки беременную женщину, которая была доставлена в Свислочскую ЦРБ. А всего на лечении в учреждениях здравоохранения Гродно находятся четыре беженца, уточняет агентство.

"В ситуации с беженцами белорусы проявили свои лучшие качества", - заявил журналистам глава администрации президента РБ Игорь Сергеенко, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, где с "одной стороны - безоружные люди, с другой - представители вооруженных сил, которые применяют спецсредства: слезоточивый газ и водометы".

По его словам, несмотря на то, что ситуация на границе непростая, она под полным контролем на белорусской стороне. "Не секрет, что представители коллективного Запада пытаются нас обвинить в организации миграционного кризиса, - подчеркнул Сергеенко. - Но даже генеральный секретарь ООН признал, что Беларусь непричастна к этому и не является первопричиной сложившейся ситуации". В тоже время и Минск на всех международных площадках "пытается доводить информацию и выходить на диалог в поиске путей из сложившейся ситуации".

Люди бегут от войны, к лучшей и, на их взгляд, беспроблемной жизни туда, куда их позвали, констатирует глава администрации, отметив, что в данной ситуации важно доносить реальную и правдивую информацию о положении на границе, показывать агрессивные действия польской стороны по отношению к людям, попавшим в беду.