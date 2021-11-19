Макрон объяснил, почему не хочет вводить локдаун для непривитых

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вводить в стране локдаун для непривитых нет необходимости. Политик объяснил, что в республике есть санитарные пропуска, и этого достаточно. Но сейчас власти решают, стоит ли делать ревакцинацию обязательным условием для продления такого пропуска. "По поводу третьей дозы жду мнения санитарных властей. Если окажется, что она эффективна, то, конечно, мы внедрим ее в санитарный пропуск", - цитирует Макрона РИА Новости.

Ранее сообщалось, что французы старше 65 лет, привитые от коронавируса более шести месяцев назад, должны до 15 декабря пройти курс ревакцинации, иначе им не продлят санитарные пропуска. С 9 августа без этого документа не пускают практически никуда. Театры, кафе, рестораны, дома престарелых, торговые центры, медицинские и социальные учреждения - все по пропуску. Соответствующие правила распространяются на граждан старше 12 лет. Система санитарных пропусков будет действовать до 31 июля 2022 года. Тысячи французов считают введенные ограничения посягательством на их свободы.

Несмотря на все принятые меры, эпидемиологические показатели во Франции ухудшаются. Неделю назад Макрон предупредил об опасности пятой волны COVID-19.