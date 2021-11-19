Мэйси Уильямс вернулась к роли Арьи Старк

Мэйси Уильямс, не так давно удивившая общественность радикальным внешним преображением, которое она произвела ради съёмок в фильме Дэнни Бойла Pistols, вернётся к прославившей её роли Арьи Старк из "Игры престолов". Правда, только на озвучке.

Мэйси даст голос младшей дочери Эддарда Старка в игре MultiVersus, сообщает DigitalSpy.

Фото: youtube.com/ Xbox

Это - кроссплатформенный файтинг, где в бою сойдутся персонажи из различных медиафраншиз - от Тома и Джерри до Супермена и Бэтмена.

Игра будет условно бесплатной. Выход запланирован на 2022 год.