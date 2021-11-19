МИД ответил на заявление НАТО о размещении ядерного оружия в Восточной Европе

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможном размещении ядерного оружия в странах Восточной Европы подрывают положения акта Россия-НАТО. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Если он так действительно сказал, значит для НАТО, коллективным голосом которой говорит генеральный секретарь, основополагающий акт Россия-НАТО больше не существует", - заявил замглавы МИД агентству РИА Новости.

Дипломат напомнил, что в акте прописаны обязательства НАТО. "Зафиксировано, в частности, что альянс не будет развертывать ядерное оружие на территории новых членов", - подчеркнул Грушко.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО готова разместить ядерное оружие в Восточной Европе, если ФРГ откажется размещать его у себя.