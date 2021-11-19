Минюст Грузии: Саакашвили будет доставлен в военный госпиталь в Гори

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет доставлен в военный госпиталь, расположенный в городе Гори, где ему будет оказана медицинская помощь. Об этом сообщил грузинский министр юстиции Рати Бергадзе.

"Министерство юстиции приняло решение доставить осужденного Михаила Саакашвили в военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили", - заявил министр, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Бергадзе добавил, что власти ждут согласия экс-главы республики на транспортировку.

Саакашвили был арестован в начале октября. Он проходит по нескольким уголовным делам. После того, как экс-президента поместили в тюрьму, он объявил голодовку.