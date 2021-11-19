Минобороны показало схему патрулирования ракетоносцев РФ и КНР над Японским морем

Министерство обороны России опубликовало схему совместного патрулирования бомбардировщиков Ту-95МС и китайских Хун-6К над Японским и Восточно-Китайским морями. На этой схеме четко видно, что самолеты РФ и КНР не нарушали границ соседних государств, в том числе Японии. Как официально заявили в российском военном ведомстве, это мероприятие было проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран.

Как видно из маршрута движения российских Ту-95МС, они стартовали с аэродрома "Украинка" в Амурской области, после чего над акваторией Японского и Восточно-Китайских морей к ним присоединились бомбардировщики КНР. Патрулирование закончилось вблизи юго-восточных границ Китая. При этом самолеты не нарушали воздушного пространства Японии и обеих Корей, пролетев над нейтральными водами.

Однако Япония подняла в воздух истребители F-15 и F-16 для сопровождения российских и китайских стратегических ракетоносцев. Ранее в пятницу министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина об успешном патрулировании стратегическими самолетами России и Китая. Этот доклад он сделал на пятничном совещании президента с постоянными членами Совета безопасности РФ.