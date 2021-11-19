На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей

На повышение МРОТ и прожиточного минимума в следующем году выделят 30 млрд рублей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, сообщает "Интерфакс". Средства будут направлены из федерального бюджета.

Ранее Владимир Путин решил внести в Госдуму поправки в бюджет по увеличению МРОТ и прожиточного минимума. Также глава государства поручил представить предложения по индексации пенсий.

Прожиточный минимум планируется увеличить на 8,6%. В итоге он составит 13 793 рублей для трудоспособных россиян, 10 882 рублей - для пенсионеров и 12 274 рублей - для детей.

Прожиточный минимум необходим для оценки нуждаемости при назначении различных социальных выплат.

"Благодаря этому решению вырастут выплаты для 16 млн граждан - это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности", - сказал Котяков.

Что касается минимального размера оплаты труда, то он также увеличится на 8,6% - до 13 890 рублей.