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19.11.2021 07:16
Рубрика: Экономика

На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей

Текст: Алексей Рыбин

На повышение МРОТ и прожиточного минимума в следующем году выделят 30 млрд рублей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, сообщает "Интерфакс". Средства будут направлены из федерального бюджета.

Фото: ЕРА
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Ранее Владимир Путин решил внести в Госдуму поправки в бюджет по увеличению МРОТ и прожиточного минимума. Также глава государства поручил представить предложения по индексации пенсий.

Прожиточный минимум планируется увеличить на 8,6%. В итоге он составит 13 793 рублей для трудоспособных россиян, 10 882 рублей - для пенсионеров и 12 274 рублей - для детей.

Прожиточный минимум необходим для оценки нуждаемости при назначении различных социальных выплат.

"Благодаря этому решению вырастут выплаты для 16 млн граждан - это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности", - сказал Котяков.

Что касается минимального размера оплаты труда, то он также увеличится на 8,6% - до 13 890 рублей.

Экономика Пенсии и пособия Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минтруд

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