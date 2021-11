Названы лучшие продукты для снижения веса

Десятки ведущих врачей, диетологов, тренеров по снижению веса, принимавших участие в опросе издания Eat This, Not That, назвали продукты, которые можно купить в любом супермаркете, являющиеся наиболее эффективными для похудения.

По словам Мониши Бханоте, доктора медицинских наук, члена американской ассоциации диетологов, которая специализируется по вопросам интегративной медицины, авокадо - богатая витаминами пища с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием углеводов (9 граммов на порцию), содержит полезную олеиновую кислоту с мононенасыщенными жирами (MUFA), которая необходима нашему организму для уменьшения воспалений и болезней. Кроме того, авокадо может повысить чувствительность организма к инсулину и снизить уровень холестерина. По ее словам, авокадо также может помочь в контроле аппетита и способствовать потере веса за счет увеличения скорости сжигания жира.

Вторым эффективным пищевым продуктом для похудения является вишня. Линелл Росс, диетолог и инструктор Национальной программы профилактики диабета США, отмечает, что вишни богаты питательными веществами, такими как калий, медь, марганец и витамин С. "Вишня также содержит 2 грамма белка и 3 грамма клетчатки. Кислая вишня также может помочь вам лучше спать, - уточнила эксперт. - Исследования показали, что лучший сон способствует большей потере веса". Кроме того, вишня может помочь при боли в суставах, позволяя человеку больше заниматься спортом, что способствует похудению.

Все эксперты называют лососевые сорта рыб, содержащие омега-3, эффективным продуктом для похудения. По словам доктора медицинских наук Римы Кляйнер, нахождение рыбы в молоке примерно на 20 минут перед приготовлением может помочь уменьшить рыбный привкус, а лимонный сок может "замаскировать" рыбный запах или вкус.

Со своей стороны доктор медицинских наук Кэтрин Брукинг советует включить в рацион больше орехов. Она сослалась на результаты нескольких недавних исследований в США, которые показали, что взрослые, употребляющие орехи, такие как фисташки, могут иметь меньшую массу тела и меньшую распространенность рисков для здоровья, таких как сердечные заболевания и метаболический синдром. Фисташки также являются полноценным белком, что идеально подходит для вегетарианцев. В исследовании, проведенном учеными Калифорнийского университета в Сан-Диего, приняли участие 94 взрослых человека разного веса - от стройных и здоровых до страдающих ожирением, которые одновременно начали одну и ту же программу похудения. Половина участников добавила в свой ежедневный рацион 40-50 грамм фисташек, а другая половина не делала этого. Несмотря на то, что все участники похудели, у тех, кто ел фисташки, к концу испытания биометрические данные были намного лучше. В конечном итоге они у них было зафиксировано более низкое кровяное давление, они потребляли больше клетчатки и меньше сладкого, чем те, кто не дополнял свой рацион фисташками.

Листовая зелень является отличным дополнением к диете для похудания, отметила Лиза Янг, доктор медицинских наук, профессор по вопросам питания в Нью-Йоркском университете. По ее словам, в них не только мало калорий, но и много клетчатки, которая помогает сохранять чувство сытости. Она также советует включить в рацион крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста и краснокочанная капуста, которые богаты клетчаткой, низкокалорийны и очень сытны. Наконец, яблоки - один из самых здоровых продуктов, которые можно есть, чтобы сбросить вес, заявили участники опроса. В одном яблоке среднего размера содержится около 5 граммов клетчатки, которая помогает сбросить вес, а сладкий вкус яблок может заменить десерт, помогая вам почувствовать себя сытым.

