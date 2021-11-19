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19 ноября 2021 г.

Указ губернатора Орловской области от 18 ноября 2021 года № 587 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в раздел I приложения 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в подпункте "а2" пункта 1:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Данное ограничение не распространяется на оказание государственными (муниципальными) театрами услуг по показу спектаклей в рамках государственных (муниципальных) заданий данных учреждений с учетом 50-процентной наполняемости зрительного зала с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, при наличии у зрителей сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего вакцинацию гражданина, либо справки или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо справки медицинской организации, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет).";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Организаторы мероприятий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, обязаны обеспечить запрет допуска и нахождения на них граждан без документов (сведений), указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта. Лица, осуществляющие допуск граждан на указанные мероприятия, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (его копии).";

2) в пункте 9:

в абзаце шестом после слов "аптечных пунктов," дополнить словами "салонов оптики (магазинов оптики), ортопедических салонов (магазинов), магазинов медицинской техники, осуществляющих реализацию изделий, применяемых в медицинских целях,";

в абзаце седьмом после слов "зоотоваров," дополнить словами "салонов оптики (магазинов оптики), ортопедических салонов (магазинов), магазинов медицинской техники, осуществляющих реализацию изделий, применяемых в медицинских целях,".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего указа.

Подпункт 1 пункта 1 настоящего указа вступает в силу с 22 ноября 2021 года и действует по 30 ноября 2021 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



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