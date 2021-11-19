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19.11.2021 14:49
Рубрика: Культура

"Пушкинскую карту" оформили более трех миллионов молодых людей

Текст: Наталья Лебедева

Программа "Пушкинская карта" набирает обороты. По данным Министерства культуры РФ, карты оформили более трех миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Об этом замминистра культуры Ольга Ярилова рассказала журналистам во время рабочей поездки в Адыгею.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"Мы сегодня видим, что больше трех миллионов человек уже оформили "Пушкинские карты", более двух тысяч учреждений культуры подключились к проекту по всей стране", - приводит словам Яриловой ТАСС.

Напомним, что "Пушкинская карта" - это специальная банковская карта для молодых людей, которой можно воспользоваться, чтобы купить билет на концерты, спектакли, выставки, лекции, экскурсии и мастер-классы. Всего в афише, доступной на портале "Культура.РФ" или в специальном мобильном приложении "Госуслуги. Культура" - более 16 тысяч культурных событий. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется три тысячи рублей. В следующем году сумму планируют увеличить до пяти тысяч "культурных" рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале Госуслуг или оформить лично в любом отделении Почта Банка.

Культура Арт Музеи и памятники Правительство Минкультуры

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