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19.11.2021 13:00
Рубрика: Экономика

Путин внес в Думу поправки об увеличении МРОТ

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки, предусматривающие увеличение прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). О внесении сообщил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Речь идет о повышении прожиточного минимума выше инфляции на 8,6% и об увеличении МРОТ более чем на 8%.

Фото: Денис Абрамов/ТАСС
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ

Макаров заявил, что поправки были направлены председателем Госдумы Вячеславом Володиным в комитет по социальной политике, а также в комитет, который он возглавляет.

"Есть поручение президента - рассмотреть в рамках бюджета, так как поправки в базовые законы должны быть обеспечены финансированием", - уточнил глава думского комитета.

По его словам, изменения будут рассмотрены Госдумой до 24 ноября - это последний срок принятия поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета.

Политик уверен, что поправки будут поддержаны всеми фракциями Госдумы, независимо от политических взглядов.

Напомним, что ранее на совещании по социальным вопросам в четверг президент предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей. В текущем году величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения составляет 11 653 рубля, МРОТ - 12 792 рубля в месяц. Между тем в проекте федерального бюджета на будущий год пока что заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что президент счел недостаточным.

Повышение прожиточного минимума и выплат, которые зависят от него, затронет 16 млн россиян, а повышение минимального размера оплаты труда - 3 млн занятых в экономике граждан, заявляла ранее журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова. А министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков уточнил, что в 2022 году на повышение прожиточного минимума и МРОТ будет направлено 30 млрд руб.

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