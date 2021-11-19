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19.11.2021 11:16
Рубрика: Общество

Дорожные и коммунальные службы Москвы готовятся к ожидаемой непогоде

Текст: Ирина Огилько
Из-за прогноза непогоды департамент транспорта рекомендовал москвичам не выезжать в субботу на личных автомобилях. Коммунальные службы города проверяют технику и сотрудников.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Об этом сообщают Telegram-каналы департамента транспорта и комплекса городского хозяйства.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Напомним, что в выходные столицу может завалить снегом. Выпадет более четверти месячной нормы осадков. Это может быть самый сильный за последние 73 года мокрый снегопад. Вместе со снегом ожидается метель и усиление ветра до 15-17 м/с.

Как пишет Telegram-канал департамента транспорта Москвы, никакая непогода не помешает движению метрополитена. Обеспечивать бесперебойную работу наземного транспорта будет снегоуборочная техника и в случае необходимости - аварийные бригады.

"Постарайтесь никуда не ездить на личных автомобилях, особенно если еще не сменили летнюю резину на зимнюю, - сообщает Telegram-канал департамента транспорта. - Крайне важно дать городским службам быстро убрать город. Если поехать куда-то все-таки нужно, то пользуетесь Московским транспортом".

По данным ведомства, в помощь автомобилистам выведут 24 экипажа "Дорожного патруля".

Не менее сложный день ждет и коммунальные службы города. Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства в пятницу идут внеплановые проверки техники и специалистов. Работа идет на 139 автобазах комплекса, проверяют состояние снегоуборочной техники. Всего в уборке города будет задействовано 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тысяч единиц сопутствующей техники.

Особое внимание уделяют сотрудникам, которые будут задействованы в уборке городских территорий от снега.

Кстати, пригородные ж/д перевозчики и "РЖД" также готовы к работе в снегопад на МЦК, МЦД и ж/д линиях московской агломерации - подготовлена снегоуборочная техника и противогололедные средства.

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