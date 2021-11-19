Московские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности

В столице городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за прогноза погоды. С 2:00 ночи ожидается сильный ветер, сильный мокрый снег временами переходящий в дождь, гололедица, метель. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Мокрый снег с дождем и сильный до 20 м/с ветер будут идти вплоть до вечера субботы. Улучшение в погоде наступит лишь в воскресенье. Чтобы предотвратить возможные ЧП, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

Совместно с дептрансом, ГКУ "ЦОДД" и ГИБДД Москвы идет непрерывный мониторинг улично-дорожной сети. При необходимости будет проведена обработка противологоледным реагентом наиболее опасных участков дорог. Автомобилистов попросили быть внимательнее, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, а по возможности вовсе не выезжать в период непогоды на личном автотранспорте.

Напомним, что, по данным синоптиков, выпасть за сутки 20 ноября может до 25 процентов месячной нормы осадков, которая составляет 58 мм. К слову, температура воздуха в течении субботы составит от -3 до +3 градусов.