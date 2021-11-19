Росгидромет выпустил экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ЦФО

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в регионах Центрального федерального округа 20 января. Экстренное предупреждение опубликовано на сайте Росгидромета.

Отмечается, что циклон принесет снег и дождь, что вызовет налипание мокрого снега на линиях электропередач, деревьях, сооружениях и конструкциях. При этом прогнозируется усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в субботу на западе и юге - до 24 метров в секунду.

"Количество выпавших за сутки осадков составит 10-20 миллиметров", - отметили в Росгидромете.

Температура воздуха ожидается в районе 0-3 градусов выше нуля. При этом на востоке ЦФО возможны заморозки до минус двух градусов.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила "РГ", что в начале следующей недели в столичном регионе возможно похолодание до минус пяти градусов.