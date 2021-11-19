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19 ноября 2021 г. 19:30
Общество
Текст: Артем Локалов

Школьники в Москве раздавали прохожим пряники в честь Ломоносова

Ученики московской Ломоносовской школы провели акцию на Никольской улице в Москве, посвященную 310-летию со дня рождения Михаила Ломоносова, которое отмечается 19 ноября.
Проходим на Никольской напомнили про день рождения Михаила Ломоносова.
Проходим на Никольской напомнили про день рождения Михаила Ломоносова.

Они раздавали прохожим грамоты, значки и поморские пряники-козули, испеченные в школьной столовой.

Люди реагировали по-разному, но услышав имя Ломоносова, откликались. Кто-то цитировал его стихотворения, кто-то рассказывал о ломоносовских достижениях.

Ломоносов, как известно, 19-летним ушел из дома на Курострове и, преодолев 1200 километров, спустя три недели достиг Москвы.
В Ломоносовской школе рассказали, как ученики и учителя прошли по пути Ломоносова

Он учился в Славяно-греко-латинской академии, которая находилась именно на Никольской улице.

Десять лет назад ученики и учителя Ломоносовки тоже прошли по маршруту рыбного обоза, с которым Ломоносов добрался до Москвы в январе 1731-го - подобное путешествие не предпринимала больше ни одна школа. 

Сейчас в Ломоносовке проходит традиционная ломоносовская неделя. Это уроки, игры, активности в соцсетях. Сегодня к памятнику Ломоносову возле школы ученики и учителя принесли цветы, затем была встреча в актовом зале, а потом кулинарный конкурс, на который ученики принесли приготовленные ими по русско-северным рецептам блюда.

Темы дня:
#Москва
#журнал Родина
#Михаил Ломоносов
Кого встретил корреспондент "Родины" на пути 19-летнего Михайлы Ломоносова от Курострова до Москвы
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Ломоносовский маршрут

Русский Север. Куростров. Отсюда Михайло Ломоносов в декабре 1730 года, сунув за пазуху два учебника - "Арифметику" Магницкого и "Грамматику" Смотрицкого, отправился в Москву. Кого встретил корреспондент "Родины" на пути 19-летнего Михайлы Ломоносова от Курострова до Москвы - читайте и смотрите в нашем материале

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