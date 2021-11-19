Школьники в Москве раздавали прохожим пряники в честь Ломоносова

Они раздавали прохожим грамоты, значки и поморские пряники-козули, испеченные в школьной столовой.
Люди реагировали по-разному, но услышав имя Ломоносова, откликались. Кто-то цитировал его стихотворения, кто-то рассказывал о ломоносовских достижениях.
Ситуация.— Журнал "Родина" (@HistoryRodina) November 19, 2021
- Здравствуйте!
- Нет, извините...
После поздравления с 310-летием со дня рождения #Ломоносова.
- Он великий ученый и литератор!
- И первую книгу по минералогии в России тоже он написал.
Имя великого ученого и ученики Ломоносовской школы способны растопить любые❤ pic.twitter.com/wsb6yPnCAg
Ломоносов, как известно, 19-летним ушел из дома на Курострове и, преодолев 1200 километров, спустя три недели достиг Москвы.
Он учился в Славяно-греко-латинской академии, которая находилась именно на Никольской улице.
Десять лет назад ученики и учителя Ломоносовки тоже прошли по маршруту рыбного обоза, с которым Ломоносов добрался до Москвы в январе 1731-го - подобное путешествие не предпринимала больше ни одна школа.
Сейчас в Ломоносовке проходит традиционная ломоносовская неделя. Это уроки, игры, активности в соцсетях. Сегодня к памятнику Ломоносову возле школы ученики и учителя принесли цветы, затем была встреча в актовом зале, а потом кулинарный конкурс, на который ученики принесли приготовленные ими по русско-северным рецептам блюда.