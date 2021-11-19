Школьники в Москве раздавали прохожим пряники в честь Ломоносова

Ученики московской Ломоносовской школы провели акцию на Никольской улице в Москве, посвященную 310-летию со дня рождения Михаила Ломоносова, которое отмечается 19 ноября.

Проходим на Никольской напомнили про день рождения Михаила Ломоносова.

Они раздавали прохожим грамоты, значки и поморские пряники-козули, испеченные в школьной столовой.

Люди реагировали по-разному, но услышав имя Ломоносова, откликались. Кто-то цитировал его стихотворения, кто-то рассказывал о ломоносовских достижениях.

Ситуация.



- Здравствуйте!

- Нет, извините...



После поздравления с 310-летием со дня рождения #Ломоносова.



- Он великий ученый и литератор!

- И первую книгу по минералогии в России тоже он написал.



Имя великого ученого и ученики Ломоносовской школы способны растопить любые❤ pic.twitter.com/wsb6yPnCAg — Журнал "Родина" (@HistoryRodina) November 19, 2021

Ломоносов, как известно, 19-летним ушел из дома на Курострове и, преодолев 1200 километров, спустя три недели достиг Москвы.

Он учился в Славяно-греко-латинской академии, которая находилась именно на Никольской улице.

Десять лет назад ученики и учителя Ломоносовки тоже прошли по маршруту рыбного обоза, с которым Ломоносов добрался до Москвы в январе 1731-го - подобное путешествие не предпринимала больше ни одна школа.

Сейчас в Ломоносовке проходит традиционная ломоносовская неделя. Это уроки, игры, активности в соцсетях. Сегодня к памятнику Ломоносову возле школы ученики и учителя принесли цветы, затем была встреча в актовом зале, а потом кулинарный конкурс, на который ученики принесли приготовленные ими по русско-северным рецептам блюда.