СК завел дело о халатности после гибели пяти детей при пожаре

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц системы профилактики, которая привела к гибели в пожаре женщины и пяти ее детей.

- По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), - сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Трагедия случилась 17 ноября на улице Центральной села Костово Ольховатского района. В результате пожара погибла 33-летняя женщина и пятеро ее несовершеннолетних детей.

- На первоначальном этапе расследования возбужденного по этому факту уголовного дела установлено, что сотрудники органов системы профилактики не приняли достаточных мер в отношении матери, ненадлежащим образом выполнявшей обязанности по воспитанию и содержанию детей, и своевременно не изъяли несовершеннолетних, находившихся в социально опасном для жизни и здоровья положении, из семьи, - пояснили в СУ СК.

По мнению следствия, все это в последующем и привело к трагическим последствиям и гибели детей.