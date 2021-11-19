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19.11.2021 03:22
Рубрика: Власть

Губернатор Приамурья рассказал, когда смягчат ограничения по COVID-19

Текст: Сергей Набивачев

Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил о возможном смягчении в регионе антиковидных ограничений к концу года. Это может случиться, если сохранятся хорошие темпы вакцинации от COVID-19. Такое заявление было сделано на онлайн-конференции "Диалог бизнеса и власти", которую организовал уполномоченный по правам предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В ней участвовали амурские бизнесмены, зампред правительства Приамурья Павел Пузанов, министры областного правительства, руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова, заместитель руководителя регионального управления ФНС России Ирина Бутовец.

Глава Приамурья отметил, что области необходимо привить не менее 80 процентов взрослого населения. При этом систему QR-кодов отменять пока не планируется, поскольку она помогла набрать неплохие темпы вакцинации. Тем не менее, положение остается непростым.

"Если посмотреть на ситуацию, ближе мы к снятию ограничений или к локдауну - мы ближе к локдауну. И локдаун может продлиться достаточно долгое время", - отметил Василий Орлов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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