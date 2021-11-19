Приморский депутат, подозреваемый в растлении ребенка, заключен в СИЗО

По ходатайству следователя СК РФ по Приморскому краю, суд отправил под стражу депутата регионального Законодательного собрания Артема Самсонова, сообщает официальный сайт ведомства.

По версии следствия, подозреваемый, общаясь с 11-летним ребенком, показывал ему "предмет интимного характера" и рассказывал, для чего он нужен. Дело было на территории одной из баз отдыха во Владивостоке.

Уголовное дело возбуждено пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Как сообщает СК, к настоящему моменту следователи провели обыски, проверку показаний на месте с участием потерпевшего, очные ставки, опознание, назначили проведение судебных экспертиз.