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19.11.2021 17:06
Рубрика: Digital

"Алису" научили передавать жалобы жителей властям

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Центр экспертизы в сфере интернет-коммуникаций АНО "Диалог" разработал новый навык для сервиса Яндекса "Алиса". Он помогает пользователям отправлять голосовые обращения органам исполнительной власти напрямую в федеральную систему обратной связи "Инцидент Менеджмент", сообщил Центр управления регионом Самарской области.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
"Алиса" научилась озвучивать книги

Чаще всего люди сталкиваются с бытовыми проблемами в сферах ЖКХ, благоустройства, образования здравоохранения, дорог. Поэтому в систему завели ТОП-10 самых проблемных сфер. Чтобы "электронная помощница" не только выслушала, но и отправила жалобу в ответственное ведомство, необходимо запустить навык "Инцидент Менеджмент". Это можно сделать во всех приложениях и устройствах, куда интегрирована "Алиса": в веб-браузере "Яндекс", приложениях "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор", а также в "Яндекс.Станции". Активирует новую опцию фраза "Алиса, запусти навык Инцидент Менеджмент". Теперь "Алиса" сможет распознать голосовое обращение, перевести его в текстовый формат и направить напрямую в "Инцидент Менеджмент". После авторизации в навыке и связывания аккаунтов пользователь получит ответ на почту "Яндекс".

- Сейчас "поговорить" с государством, рассказать о бытовых проблемах, требующих решения органов исполнительной власти, можно во всех регионах России, кроме Москвы. Система работает, навык проверен, - рассказывает гендиректор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.

В Самарской области система мониторинга социальных сетей "Инцидент Менеджмент" используется не первый год.

- Сейчас в Самарской области "Инцидент Менеджмент" обрабатывает 15 000 сообщений пользователей соцсетей в месяц, - поясняет руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков. - Система с помощью специальных алгоритмов фиксирует в открытых источниках соцсетей все сообщения пользователей, на которые может потребоваться реакция власти. Затем все жалобы и предложения жителей перенаправляются ответственным органам для решения вопроса. Пока рано прогнозировать, сколько обращений добавится "за счет упрощения коммуникации" с помощью "Алисы".

Надо сказать, что в фоновом режиме "Алиса" не слушает разговоры и жалобы людей и никуда их не отправляет.

В регионах Digital Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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