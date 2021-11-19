Адвокаты пожарных обжаловали приговор по делу "Зимней вишни"

Сергей Генин и Андрей Бурсин были первыми, кто прибыл на тушение пожара в торговый центр. Однако тушение оказалось крайне затруднено. Система пожаротушения в ТЦ не сработала из-за неисправности. Кроме того, из-за непрохождения тревожного сигнала в автоматическом режиме в пожарную часть, то есть фактически из-за позднего вызова, пожарные прибыли на место, когда центр уже весь был в дыму и горел.

Тем не менее, на днях Заводский районный суд Кемерово признал обоих виновными в халатности при тушении пожара, приведшей к гибели людей. Бурсин, которому вменялась гибель 60 человек, был приговорен к шести годам колонии общего режима. Генин, которого обвиняли в гибели 37 человек, получил пять лет лишения свободы.

Изначально было ясно, что любой обвинительный приговор пожарных не устроит. За пожарных горой стояло все их ведомство. Погибший недавно глава МЧС России Евгений Зиничев прямо говорил, что пожарные выполнили свой долг. И если их судить за это, то это может создать опасный прецедент, когда пожарные будут опасаться брать на себя ответственность и идти в огонь.

Теперь эти слова экс-министра, точнее дух этих слов, и легли в основу апелляционной жалобы. Сухим юридическим языком в жалобе указано, что защита считает приговор несправедливым, содержащим существенные нарушения УК РФ и УПК РФ, а также в нем есть несоответствия фактическим обстоятельствам уголовного дела.

"Если пожар произошел, он произошел уже по чьей-то вине, мы не можем отвечать за преступления других. Мы просто выполняем свою работу, выезжаем, пытаемся это преступление исправить, а получится это исправить или нет - это не в наших силах", - приводит агентство ТАСС слова Андрея Бурсина, который был первым руководителем тушения пожара в "Зимней вишне".

Его адвокат Светлана Тарасюк заявила, что апелляционная жалоба составлена и сегодня подана.

Напомним, что страшный пожар в кемеровской "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Огонь в здании, перестроенном из Кемеровского кондитерского комбината, возник на четвертом, последнем этаже, где находились кинозалы и детская игровая зона. Общая площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. метров.

Эвакуацию посетителей ТРЦ затрудняло сильное задымление, а двери одного из кинозалов оказались заблокированы. Всего в результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 147 человек пострадали.