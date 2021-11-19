В Норильске семь человек пойдут под суд за гибель семьи от схода лавины

Следственный комитет завершил работу над уголовным делом семи сотрудников мэрии Норильска. Экс-начальник управления ГО и ЧС, четверо работников дежурно-диспетчерской службы и два чиновника управления имущества обвиняются в халатности, которая стала причиной смерти людей, сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По данным следствия, бывший начальник управления ГО и ЧС и сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы Норильска не поставили горожан в известность об опасности схода лавин. В результате 8 января этого года в окрестностях горы Отдельная произошла трагедия. Со склона сошла лавина. Мужчина, его супруга и их полуторагодовалый ребенок умерли от переохлаждения.

Правоохранители установили, что семья жила в загородном доме незаконно. Сотрудники управления имущества администрации Норильска знали об этом и внесли в документы заведомо ложные сведения об отсутствии упомянутого дома на территории горы Отдельная.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.