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19.11.2021 14:59
Рубрика: Общество

В Петербурге решили не выдавать QR-коды по анализу на антитела

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Смольный не рассматривает возможность введения QR-кодов для граждан с высоким титром антител к коронавирусу. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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Лисовец отметил, что если будет соответствующее решение Министерства здравоохранения России или федерального правительства, то оно, естественно, будет выполняться. Но на уровне региона, по примеру Чувашии, подобная инициатива не прорабатывается.

В Петербурге в то же время есть свои ноу-хау, касающиеся коронавируса и выдачи кодов. В частности, в регионе для переболевших COVID-19 и не обращавшихся к врачу, есть возможности получить QR-код задним числом, для этого гражданину необходимо предъявить в поликлинику положительный ПЦР. Правда, пока массово эта система не заработала, ведь в медучреждениях записи делают по решению комиссии, а та в свою очередь ориентируется на запрос в лабораторию, где был получен положительный результат.

Также пациентам начали выдавать справки о вакцинации с уже напечатанными QR-кодами. Особенно это удобно для людей, которые не имеют подтвержденного аккаунта на Госуслугах, им можно предъявлять этот сертификат в общественных местах.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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