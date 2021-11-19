В Петербурге решили не выдавать QR-коды по анализу на антитела

Смольный не рассматривает возможность введения QR-кодов для граждан с высоким титром антител к коронавирусу. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Лисовец отметил, что если будет соответствующее решение Министерства здравоохранения России или федерального правительства, то оно, естественно, будет выполняться. Но на уровне региона, по примеру Чувашии, подобная инициатива не прорабатывается.

В Петербурге в то же время есть свои ноу-хау, касающиеся коронавируса и выдачи кодов. В частности, в регионе для переболевших COVID-19 и не обращавшихся к врачу, есть возможности получить QR-код задним числом, для этого гражданину необходимо предъявить в поликлинику положительный ПЦР. Правда, пока массово эта система не заработала, ведь в медучреждениях записи делают по решению комиссии, а та в свою очередь ориентируется на запрос в лабораторию, где был получен положительный результат.

Также пациентам начали выдавать справки о вакцинации с уже напечатанными QR-кодами. Особенно это удобно для людей, которые не имеют подтвержденного аккаунта на Госуслугах, им можно предъявлять этот сертификат в общественных местах.