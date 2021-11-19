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19.11.2021 12:09
Рубрика: Власть

Астраханские власти объявили о новых проектах развития города

Текст: Наталья Коротченко
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава города Мария Пермякова выступили в Москве, в инновационном центре "Сколково", представив новые проекты комплексного развития столицы региона.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Защита состоялась в рамках финального этапа образовательной программы подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов России, разработанной госкорпорацией ВЭБ.РФ и московской школой управления "Сколково". Обучение прошли представители региональной и муниципальной власти, заинтересованные в решении вопросов городского благоустройства.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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- В Астрахани достаточно проблем, на которые годами закрывали глаза. Прежде всего, это катастрофическая изношенность сетей водоснабжения и водоотведения, ветхое и аварийное жилье, состояние дорог и мостов, ситуация с общественным транспортом. Многие задаются вопросом, как же можно было довести до такого упадка очень красивый, самобытный город? - прокомментировал участие в проекте губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По словам главы региона, ряд сложных инфраструктурных проблем уже начал решаться. В рамках мастер-плана, который определяет приоритеты комплексной "перезагрузки" Астрахани, разрабатываются проекты модернизации инженерных сетей, строительства нового жилья и общего благоустройства.

В частности, как писала "РГ", Астраханская область по решению правительства России получит 1,3 млрд. рублей на модернизацию северных очистных сооружений города. Кроме этого, 2,7 млрд рублей будет выделено из федерального центра на масштабную реконструкцию водопроводных сетей. Предполагается привести в порядок 114 километров водопровода и канализации. Проекты планируется реализовать в ближайшие три года.

Кроме этого, уже 1 декабря Астрахань представит новую схему работы общественного транспорта. Предполагается замена подвижного состава на автобусы большей вместимости. Запуск новых маршрутов запланирован уже на следующий год.

По информации пресс-службы горадминистрации, в рамках программ благоустройства, в центре Астрахани предлагается создание прогулочных зон, центра рекреационного отдыха на острое Городской с экологическими тропами и возможностью организации квестов и веревочных городков. Также обсуждаются возможности открытия научно-образовательного центра "Каспий".

- Что нам даст перезагрузка? Сделает город современным и ухоженным, привлечёт инвесторов, даст развитие экономики, повысит качество жизни астраханцев. Все получится, - заявил Игорь Бабушкин.

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