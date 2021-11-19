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19.11.2021 13:52
Рубрика: Власть

В Крыму построят более 30 яхтенных марин и портопунктов

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

На межрегиональном туристическом форуме "Открытый Крым", который проходит в онлайн формате в Алуште 18-19 ноября, обсудили состояние и перспективы развития яхтенного туризма в России.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Яхтенный туризм перестанет быть отдыхом для избранных

Как рассказал на форуме начальник управления дорожной деятельности министерства транспорта РК Вячеслав Курбанов, к 2030 году на полуострове появится 13 яхтенных марин и 21 портопункт в защищенных акваториях, которые оснастят инфраструктурой для обслуживания яхт и сервисом для пассажиров.

- Общая емкость стоянок - 3000 мест, а также четыре причала для приема круизных судов и 50 для швартовки пассажирских теплоходов, - пояснил Курбанов. - Уже в течение 2022 года планируется обустройство портопункта в Керчи и строительство марины в Яковенково. Общий объем финансирования программы оценивается в 70 миллиардов рублей.

Ранее правительство РФ утвердило концепцию развития яхтенного туризма на период до 2030 года. Ее реализация позволит сформировать доступные предложения для путешественников, повысить инвестиционную привлекательность отрасли, привлечь новые кадры, создать новые локации для путешествий и условия для привлечения в Россию увлекающихся яхтингом иностранных туристов. Следующий шаг - создание законодательной базы.

Как отмечают эксперты, индивидуальные путешествия уже вошли в стиль жизни современного человека и развитие яхтинга является перспективным, приносящим устойчивую прибыль региону, видом туризма.

Но заместитель председателя правительства Севастополя Мария Литовко констатирует: развитие яхтинга находится на начальной стадии.

- Нам еще многое предстоит сделать в рамках законодательства. Я видела, как за 15 лет страны, например, Греция, становятся лидерами в яхтенном туризме. Это только благодаря нескольким достаточно понятным управленческим решениям на уровне законодательства и подзаконных актов, - отметила Мария Литовко.

Фото: Правительство Севастополя
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По данным пресс-службы министерства курортов и туризма РК, в Крыму идет технико-экономическое обоснование проекта создания инфраструктуры морских пассажирских круизных перевозок и яхтенного туризма. В будущем эта инфраструктура позволит сделать яхтинг в Крыму и Краснодарском крае по-настоящему массовым.

Как сообщалось ранее, минтранс республики разработал общую концепцию развития яхтинга в Крыму. В планах создание не только яхтенных марин, но и портов-убежищ и портов-причалов, где в случае шторма или поломки могли бы остановиться моторные и парусные судна. Марины построят в частности в Керчи, Алуште, Ялте, Севастополе, Евпатории, поселке Черноморское за средства инвесторов или на условиях государственно-частного партнерства. В федеральной целевой программе полуострова на строительство инфраструктуры марин предусмотрено более четырех миллиардов рублей.

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