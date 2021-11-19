Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 на Кубани ввели новые ограничения

- За последний месяц в крае прирост числа заболевших увеличился почти в три раза. Сегодня в госпиталях и на дому с подтвержденным коронавирусом лечатся около 20 тысяч человек. Впереди новогодние праздники, после которых эти цифры могут вырасти еще сильнее. Мы должны сделать все, чтобы стабилизировать ситуацию, защитить жителей и гостей региона, - заявил глава Кубани.

Как уже сообщалось, в крае в эти дни посещение торгово-развлекательных комплексов и мест общественного питания возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или справки о медицинском отводе.

При этом, уточнил губернатор, подобные правила устанавливаются также и для всех предприятий сферы бытовых услуг и объектов розничной торговли (за исключением магазинов с товарами первой необходимости, аптек и продовольственных магазинов), а также фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, музеев и при проведении деловых, конгрессно-выставочных мероприятий. Эти же требования будут распространяться при посещении театров и кинотеатров, при этом они по-прежнему будут работать при заполняемости зрительных залов не более 50 процентов.

В то же время, как сообщил Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба, для зрителей с предстоящего понедельника открываются театры, кинотеатры, музеи, спортивные мероприятия. Но правила для посещения аналогичные: QR-код о вакцинации, справка о перенесенном заболевании или справка о медотводе.

"Обсудили и вакцинацию государственных и муниципальных служащих. Сегодня привито всего около 74 процентов сотрудников. Считаю, что в первую очередь нужно начинать с себя, - написал глава края в своем Telegram-канале. - Поэтому вход в здание органов власти и местного самоуправления для невакцинированных служащих будет ограничен. Исключение - наличие QR-кода, справки о перенесенном заболевании или справки о медотводе".

- Большинство заболевших коронавирусом имеют хронические заболевания. Сейчас важно увеличить число тестирований и активизировать прививочную кампанию, - отметила в своем выступлении главный санитарный врач региона Мария Потемкина. -Особенно в тех муниципалитетах, где низкий охват. В их числе Белоглинский, Брюховецкий районы и Армавир. Слабо прививаются студенты, особенно в Новороссийске, Мостовском и Новокубанском районах.

Напомним, по данным минздрава региона, в Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 подтвердили у 903 человек - это самый высокий показатель за все время пандемии. Среди заболевших 583 женщины и 320 мужчин. В том числе 81 ребенок. Возраст пациентов - от месяца до 92 лет.