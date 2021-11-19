На Кубани ребенка без маски высадили из школьного автобуса

Ситуация, которая произошла в школе N 37 кубанской станицы Алексеевской, шокирует. 12-летний Кирилл живет с родителями в соседнем хуторе Краснооктябрьском. Поэтому на учебу добирается на школьном автобусе.

На днях он приехал на уроки без происшествий, а вот когда прозвенел последний звонок, начались нешуточные проблемы.

- Мы совсем не против защитных масок, - рассказывает мама школьника Елена. - Но накануне я постирала одежду сына и забыла положить ему новую маску и даже карманную мелочь. И когда автобус должен был везти детей назад, моего сына... в него не пустили. Денег у него на проезд не было, и он был вынужден идти домой пешком вдоль трассы. Это восемь километров.

По словам мамы школьника, распоряжение не пускать детей в автобус без масок дала учитель, а исполнил его водитель. Но и самого преподавателя в неловкое положение могла поставить администрация школы: учителей якобы пообещали депремировать за проезд детей без масок.

Теперь же, когда ситуация получила огласку и многие родители стали говорить о бесчеловечности такого поступка, дирекция школы начала оказывать давление на мать мальчика и учителя с целью поскорее замять конфликт.

- Подобные ситуации недопустимы, наша задача - обеспечить безопасность пребывания детей в школе и на пути следования к ней, - прокомментировал первый замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько. - Призываю педагогов не ставить под угрозу их жизнь и здоровье из-за отсутствия маски.

Другая скандальная ситуация произошла в краснодарском трамвае. За то, что женщина отказалась надеть защитную повязку, ее избили пассажиры. При этом кондуктор и водитель транспортного средства не только не препятствовали инциденту, но и поддерживали нападавших.

Мальчик был вынужден идти домой пешком вдоль трассы. Это восемь километров

Пострадавшая женщина успела снять все происходящее на камеру мобильного телефона и обратилась в полицию. Интересно, что правоохранители проверку начали, но возбуждать уголовное дело по факту избиения пока не торопятся, а вот за отсутствие маски на женщину решили составить административный протокол.

- Контроль за выполнением постановления Главного санитарного врача возложен на Роспотребнадзор, а никак не на учителей или кондукторов, - комментирует представитель адвокатского бюро "Правовой статус" Алексей Иванов. - Кроме того, в России действует положение, согласно которому нельзя высаживать из общественного транспорта пассажира моложе 16 лет. Да, государство обязано принимать меры по снижению числа заболевших ковидом. Но обеспечение выполнения постановления Главного санитарного врача перекладывается на учителей, кондукторов и водителей, казаков и так далее, что может привести к "судам Линча", но не снижению числа заболевших.