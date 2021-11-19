В Челябинске руководителя фирмы арестовали за аферу с реновацией

В Челябинске по ходатайству следствия арестована директор строительной фирмы "Челябинскавтотранс", заподозренная в мошенничестве в долевом строительстве. В рамках расследования будут приняты меры для восстановления нарушенных прав потерпевших, сообщили в СК региона.

- По предварительным данным, с 2016 по 2020 год подозреваемая заключила с гражданами более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком по улице Сулимова для строительства жилого дома. При этом, она не имела намерений выполнять свои обязательства по предоставлению гражданам жилья и благоустройству территории, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уже сообщала "РГ", что договор с застройщиком о передаче находившегося в общей долевой собственности участка земли местные жители заключили в обмен на квартиры в 10-этажной новостройке, выросшей рядом с их двухэтажным бараком. В 2019 году им вручили ключи от обещанных квартир и предложили обустраиваться на новом месте. А через год выяснилось, что у этих квартир есть хозяева - инвесторы строительства, которые начали подавать иски о принудительном выселении переселенцев.

Руководителю компании-застройщика инкриминируют статью о мошенничестве в особо крупном размере, предусматривающей наказание на срок до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.