Роскачество проверило 113 марок светлого пива

Эксперты Роскачества оценили светлое пиво, продаваемое в России. Высших баллов удостоились лишь 20% сортов. Такие данные приводит портал Роскачества.

Всего специалисты организации проверили 113 торговых марок по 429 показателям - качества, безопасности и достоверности маркировки. При этом исследовались не только российские сорта, но и пиво, привезенное из-за рубежа - Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Китая, Эстонии, Литвы, Нидерландов, Германии и Чехии.

В итоге оценку в 5 баллов получили лишь 23 торговых марки из 113. Оценку 4 получили товары 45 марок. И ровно столько же пива оказалось с двойками и тройками.

Примерно 16% исследованного пива оказалась произведена с нарушениями законодательства - недостоверными данными по экстрактивности начального сусла и объемной доли спирта. А в 7 сортах специалисты выявили пестициды боскалид или хлормекват-хлорид, хотя и в следовых количествах.

Также эксперты установили влияние упаковки на вкус - наивысшие дегустационные оценки получило пиво в алюминиевых банках.

"В пиве в ПЭТ-упаковке "отличников" почти нет, преобладают "троечники". В стеклянных бутылках "хорошистов" больше, чем "троечников", но "отличников" почти нет", - говорится в исследовании.

Ранее Роскачество проверило на безопасность творог и кефир для детей.