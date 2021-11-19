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19.11.2021 06:23
Рубрика: Общество

Россиянам посоветовали самую полезную рыбу

Текст: Алексей Иванов

Наиболее полезными видами рыбы являются скумбрия и сельдь, так как в них содержится высокая концентрация необходимых организму микроэлементов.

Фото: Istock
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Именно эти обитатели северных морей легко усваиваются и помогают нам поддерживать работоспособность иммунитета, заявила РИА Новости диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина.

В сельди и скумбрии, по словам специалиста, содержится много белка, витамина D, омега-3 жирных кислот и антиоксидантов.

- Все это благотворно влияет на иммунную систему, - подчеркнула Цапкина.

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Она также рекомендовала выбирать для своего стола небольших по размеру рыб, так как в них не успевают скопиться токсины, поглощаемые из внешней среды. Если их будет слишком много, то такой продукт вряд ли окажется полезным.

Ранее, как уже писала "РГ", специалисты назвали скумбрию лучшей рыбой для снятия воспаления в организме. Дело в том, что она обладает наивысшей концентрацией омега-3 - примерно 2,5-2,6 грамма на 100 граммов. Согласно проведенному исследованию, эти жирные кислоты снижают уровень провоспалительных белков.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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