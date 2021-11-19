Россиянам рассказали, когда стоит покупать доллары и евро. По словам начальника управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергея Кучина, который приводит "Прайм", это нужно делать ежемесячно.

По мнению эксперта, ориентироваться на курсы валют не стоит, поскольку никто не знает, где у них "дно", а где - "потолок". "Золотое время" для покупки валюты с целью диверсифицировать свои сбережения - всегда. Правильнее покупать ее каждый месяц на часть сбережений", - считает Кучин.

При этом для спекуляций на курсе доллара или евро сейчас не самое лучшее время, считает аналитик. Все дело в поведении центральных банков, чьи действия в период турбулентности очень сложно предугадать. Так что приобретенной валютой лучше пользоваться для покупок иностранных акций, уверен Сергей Кучин.

Также эксперт предостерег от хранения наличных лишь в одной валюте. По словам Кучина, такие люди лишь теряют из-за инфляции. Ранее финансовый аналитик Артем Арзамасцев назвал лучшие дни для покупки валюты. По его мнению, делать это стоит лучше в рабочие дни, а не в выходные.