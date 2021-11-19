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19.11.2021 17:10
Рубрика: Легковые авто

Россияне выберут лучшие автомобили

Текст: Владимир Баршев
Стартовал ежегодный конкурс "Автомобиль года", в котором российские автомобилисты выбирают лучшие автомобили. Но не по традиционным классам, а по их потребительским свойствам. Названия номинаций говорят сами за себя: "Рабочие лошадки", "Семейный автомобиль". А накануне в рамках этого конкурса журналисты и эксперты приняли участие в традиционном автомобильном квесте.
Фото: Пресс-служба Chery. Фото: Пресс-служба Chery.
Фото: Пресс-служба Chery.

На мероприятии журналистам удалось познакомиться и хорошенько обкатать семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro в комплектации Ultimate. Старт продаж этой версии запланирован на декабрь этого года.

Фото: Пресс-служба Chery.
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Ultimate включает в себя широкий список оборудования исполнения Dreamline и дополняется пакетом ассистентов безопасности и активной помощи на дороге. Среди них адаптивный круиз-контроль (ACC), предупреждение о покидании полосы (LDW), ассистент удержания в полосе (LKA), система помощи при движении в пробках (TJA/ICA), система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), система автономного экстренного торможения (AEB), система распознавания дорожных знаков (SLA), предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW), предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) и автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC).

Работу всех этих систем журналисты и испытали прямо на ходу. Ведь одно из заданий квеста было снять ролик про то, как они работают. Удивительно, но ассистент удержания автомобиля в полосе совместно с ассистентом, который предупреждает о покидании полосы, не только защитит водителя от случайной аварии, если он отвлекся от дороги, но и дисциплинирует его. Если водитель начнет перестраиваться, не включив поворотник, то автомобиль подаст сигнал. А если поворотник включен, то маневрировать можно без лишних сигналов.

Система распознавания дорожных знаков также оказалась очень полезной. Ведь знаки она берет не из интернета, где, например, временных ограничений из-за ремонта дороги может не оказаться, а считывает прямо по дороге. В итоге водитель всегда информирован о том, с какой скоростью нужно передвигаться.

Ну а пока организаторы премии собирают мнения автомобилистов о различных машинах. Голосование продлится до 15 декабря на сайте "Автомобиль года в России". О результатах этого исследования "РГ" еще расскажет.

#Chery