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19.11.2021 10:21
Рубрика: Власть

"С теплом - труба": ОНФ оценил в котах потери на теплотрассах в регионах

Текст: Галина Мисливская
Более 220 тысяч котов смогут согреться зимой от теплотрасс с поврежденной изоляцией, вычислили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Организация провела ежегодный мониторинг состояния теплоизоляции труб отопления в российских городах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Единицей измерения стали замерзшие коты, которые могут согреться зимой на трубах с поврежденной теплоизоляцией. Как отмечает пресс-служба ОНФ, расчет велся исходя из того, что среднестатистическому жирному коту нужно около 30 см для комфортного пребывания на теплотрассе. Мониторинг проводился в октябре-ноябре 2021 года, под наблюдение общественников попали участки, о которых сообщили СМИ и местные жители.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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По итогам исследования, получившего название "С теплом - труба", за 2021 год выявлено более 66 км теплотрасс с поврежденной теплоизоляцией в 64 регионах России - это более 275 участков в 118 населенных пунктах России.

ОНФ приводит рейтинг мест, где этой зимой сможет согреться больше всего хвостатых:

1 позицию сохранил лидер прошлогоднего списка - Ярославская область, г. Переславль-Залесский, мкрн Чкаловский - 16 тысяч 666 котов (5 тыс. метров). Как рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков, "чиновники обещали исправить все к этому отопительному сезону, но к радости бездомных котиков, которые привыкли греться на трубах, ничего не изменилось";

2 место: Рязанская область, г. Рязань, ул. Боголюбова, ул. Тимуровцев, проезд Речников д. 20-23, Южная окружная дорога д. 38,39, ул. Лермонтова, ул. Черновицкая, 29, ул. Коломенская за дворцом бракосочетания - 16 тысяч 333 котов (4,9 тыс. метров);

3 место: Кемеровская область, Юргинский муниципальный округ, деревня Талая - 11 тысяч 666 котов (3,5 тыс. метров);

4 место: Пермский край, Пермь, ул. Магистральная, ул. Шоссе Космонавтов, ул. Никулина, ул. Боровая, ул. Сивашская, ул. Ракитная, 16, ул. Генерала Черняховского, 25, 37, ул. Ижевская, 17А, ул. Александра Невского, 28 - 10 тысяч 663 кота (3,199 тыс. метров);

5 место: Ярославская область, Тутаевский район, пос. Константиновский, ул. Ветеранов войны, ул. 20 лет Октября, ул. Ленина, ул. Депутатская - 8 тысяч 333 котов (2 тыс. 500 метров);

6 место: Алтайский край, г. Барнаул, по ул. Попова (от ул. Трактовой) - 7 тысяч 583 кота (2,275 тыс. метров) в топ рейтинге с 2020 года;

7 место: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная - 6 тысяч 667 котов (2 тыс. метров).

8 место: Забайкальский край, г. Чита, ул. Генерала Белика, ул. Трактовая, ул. Автостроителей, ул. Ивановская, Каштакское кольцо, ул. Инженерная, ул. Лазо, ул. Варганова, ул. Бабушкина, ул. Анохина, Продольный проезд - 6 тысяч 110 котов (1,833 тыс. метров).

9 место: Удмуртская Республика, поселок Игра, ул. Суворова - 3 тысячи 300 котов (990 метров).

10 место: Томская область, г. Томск, поселок Спутник, поселок Светлый, 35 - 3 тысячи 166 котов (950 метров).

Также активисты проверили, как обстоят дела на участках, попавших в прошлогодний топ-10. Выяснилось, что отремонтирована примерно половина теплотрасс с поврежденной изоляцией - 32 км, но это гарантирует, что этой зимой будет значительно теплее в двух тысячах жилых домов и в 170 социальных учреждениях.

"Результаты нашей работы уже есть, и они действительно радуют. Сегодня можно с гордостью сказать, что федеральный мониторинг "С теплом - труба" стал полезным и актуальным для жителей всей страны. После нашего пристального внимания власти на местах в срочном порядке отремонтировали километры поврежденных теплотрасс, благодаря этому тысячи людей не замерзли дома зимой", - отметила эксперт Народного фронта Валерия Кошечкина.

Так, например, на Алтае после сигналов ОНФ в 2020 году ресурсоснабжающая организация восстановила изоляцию на 825 метрах теплосети, переместив ее с 3 на 6 место "которейтинга", лишив при этом возможности погреться на трубах 2750 барнаульских котов. По информации ресурсовиков, до декабря 2021 года возможности погреться на трубе по ул. Попова (от ул. Трактовой) в г. Барнауле лишатся все коты, рассказал Сергей Войтюк, руководитель исполкома ОНФ в Алтайском крае.

Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС
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"Мы с котиками продолжаем работу и призываем граждан не стесняться сообщать в региональные отделения Народного фронта о плохой теплоизоляции на надземных теплосетях", - заявила Валерия Кошечкина.

По всем выявленным повреждениям теплотрасс активисты ОНФ совместно с местными органами власти и собственниками теплосетей составят график ремонта повреждений. Контрольный мониторинг состояния теплотрасс будет проведен в феврале и летом 2022 года.

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