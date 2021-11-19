Самолеты Минобороны доставили в Россию эвакуированных из Афганистана граждан

Самолеты военно-транспортной авиации с эвакуированными из Кабула гражданами приземлились на аэродроме "Чкаловский" Московской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны РФ.

Отмечается, что были доставлены граждане России, Армении Беларуси, Украины и Афганистана. Сейчас пассажиры проходят таможенный и противоэпидемический контроль.

Соответствующее поручение военным ранее дал президент РФ Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки сформировать группировку из трех Ил-76 и отправить их в Кабул. Самолеты также доставили в Афганистан гуманитарный груз. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это эвакуация тех, кому было необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне беспокойно.