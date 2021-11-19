Семь правил подготовки автомобиля к снегопадам

Начало холодов, как правило, усугубляет дорожную обстановку и увеличивает нагрузку на автомобиль. Простые и недорогие процедуры перед наступлением снегопадов способны снизить количество сезонных неприятностей.

Во-первых, если прогноз погоды обещает сильный снег, стоит отправиться на автомойку и хорошо вымыть машину, пишет aif.ru. Налипшая на кузов грязь усугубляет процесс образования конденсата в холода. Обилие влаги влечет за собой запотевание стекол и снижение видимости. Да и убрать налипший снег с чистой машины будет гораздо проще.

Второе правило - заблаговременная подготовка незамерзайки. Резкие перепады температуры приведут к тому, что вода в бачке заледенеет и заблокирует все магистрали системы. В плохую погоду водитель не сможет оперативно очистить ветровое стекло. Это очень опасно на трассе или в темное время суток. До начала стабильного минуса за окном нужно залить незамерзающую жидкость на основе изопропилового спирта.

Залили незамерзайку? Тогда третий шаг - поверить щетки стеклоочистителей. Перед началом зимы лучше заменить поизносившиеся дворники на новые. Еще один вариант - самостоятельно заточить потрескавшуюся кромку резины. Это несложно, а срок службы щеток увеличится.

В-четвертых, нужно озаботиться не только сменой резины, но и проверкой шин на прочность. Любые разрывы, порезы в верхнем слое протектора опасны. Если шины не новые, то износ их должен быть равномерным. Глубина протектора в условиях российского зимы должна быть не менее 8 мм, тогда он сможет эффективно отводить влагу и снег. Не забудьте проверить и ламели.

Пятый совет - приобрести полезные приспособления, помогающие победить гололед и пробуксовку в сугробе. Это цепи противоскольжения, специальные ремни и браслеты.

Цепь по рисунку напоминает соты, она увеличивает сцепление с поверхностью дороги. В рыхлом снегу она превращается в подобие лопаток, помогающих автомобилю преодолеть его.

Браслеты - это те же цепи, но разъединенные на отдельные звенья. Их можно надеть, когда машина уже закопалась и не может выехать. С этими приспособлениями стоит быть осторожными, если на автомобиле стоят легкосплавные колеса. Цепи могут повредить дорогие диски. Еще один вариант - полиуретановые ремни. Надевать их проще, но и срок службы у них заметно меньше.

И еще два правила: весной водители убирают из багажника все лишнее - буксировочный трос, перчатки, лопату. Перед началом зимы все это нужно вернуть. И не забудьте обработать силиконовой смазкой всю резину. Сюда входят уплотнители дверей, капота и крышки багажника. Благодаря этому они не будут примерзать. Замки и личинки дверей следует обработать специальным спреем, защищающим от замерзания влаги.