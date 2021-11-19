Состоялся релиз игры Battlefield 2042. Шутер вышел на консолях Xbox и PlayStation, а также на ПК в магазинах Origin и Steam.

В угоду сетевым баталиям из игры полностью убрали сюжетный режим. Что касается сетевых режимов, то там их три. Первый - ALL-OUT WARFARE - включает в себя два подрежима - "Захват и "Прорыв", в которых могут участвовать до 128 игроков.

Второй режим называется Portal и представляет собой "сборник", в котором можно вновь сыграть на классических картах предыдущих игр серии - Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 и Battlefield 3. При этом современное вооружение и контент у игроков никто не забирает и его вполне можно использовать и на старых картах.

В третьем режиме - Hazard Zone - игрокам предстоит найти и захватить носители данных, которые разбросаны по всей карте. Игроки делятся на команды из четырех человек, а захватить носители необходимо прежде, чем на район обрушится буря.

Стоимость игры на ПК начинается от 3499 рублей, на Xbox от 60 долларов, а на PlayStation от 4899 рублей.