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Обзор Battlefield 2042 - лучшая игра серии за годы. Но есть нюанс

Текст:   Богдан Бобров
15.11.2021,  
09:33
Фото: EA Фото: EA
Фото: EA

Battlefield - игровая серия с богатой историей. Почти 20 лет назад первый проект франшизы устроил революцию в жанре сетевых шутеров, показав, насколько масштабными могут быть виртуальные сражения.

По большому счету все это время у разработчиков из DICE не было полноценных конкурентов. Сравнение с Call of Duty всегда казалось мне некорректным - сильно про разное игры, пусть ребята и "подрезали" периодически друг у друга различные идеи.

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Последние два выпуска, правда, серию явно "потряхивало". Если "Копейку" еще можно было назвать спорным экспериментом, то "Пятерка" стала очевидным катастрофическим провалом, поэтому Battlefield 2042 я ждал с некоторой настороженностью.

12 ноября состоялся первый этап запуска и теперь уже можно сделать выводы о том, что же получилось у девелоперов из DICE.

На выбор геймерам предлагают три основных режима. Первый - All-Out Warfare состоит из классического "Захвата" и "Прорыва" (бывшего "Штурма"). Все основные проблемы, которые вылезли на этапе бета-тестирования, никуда не делись. Карты огроменные и даже 128 человек в матче настолько неплотно "размазаны" по ним, что до точки столкновения с ближайшим противником надо долго-долго бежать/ехать по пустырным слепым зонам. И это утомляет, сбивает темп, убивает азарт и быстро надоедает.

Hazard Zone - мертворожденный мусор, прикрученный, судя по всему, просто для того, чтобы была какая-то своя невнятная вариация на тему королевской битвы. Карты специально под этот режим не готовились - такие же бескрайние территории, на которых зачем-то еще и ботов добавили. В соревновательном шутере отстреливать электронных болванчиков - развлечение сомнительное. Вдобавок, на начальном этапе не поддерживается голосовой чат, а удобной системы коммуникации, как в той же Apex Legends, не предусмотрено, поэтому ни о каком командном взаимодействии речи быть не может.

Режим Portal, который неистово нахваливали из всех чайников и утюгов еще до релиза, - это конструктор, в котором можно собрать из "запчастей" предыдущих проектов - "Трешки", Bad Company 2 и BF 1942 - собственную игру мечты.

Только вот что, если я не хочу ничего собирать? Я хочу "Схватку команд"! Где мое "Метро"? где моя "Операция взаперти"? Чтобы не "потеть в катках", а лениво перекидываться гранатами, шмалять из гранатомета и набивать фраги. Пусть такой овощной геймлей и осуждается в кругах "трушных" фанатов серии, но серверы с этими картами всегда были битком забиты игроками.

В игре ведь шикарно реализованы стрельба и ганфайт. Без преувеличения - на данный момент это вообще самая лучшая стрельба во всей индустрии. Но вот где, например, использовать пистолеты-пулеметы или дробовики? Близких столкновений-то вообще нет, поэтому приходится использовать универсальные штурмовые винтовки, да кемперам остаются снайперки.

В Сети мне попадались негативные отзывы о слишком сильной отдаче у оружия, что невозможно стало стрелять. Я ни с чем подобным не столкнулся, возможно, потому что играл на стандартном геймпаде от Xbox One - на нем отдача контролилась вполне привычно и удобно.

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Также все в один голос критикуют ликвидацию системы классов и ее замену на специалистов. По мне, такое решение назревало давно - скажу вам по секрету, но командной работы на "пабликах" в BF не было никогда. Как бы ни старались разработчики, но медики не поднимали раненых, бойцы поддержки не снабжали патронами, а теперь проще будет настроить любую сборку под себя, не ограничиваясь условностями классов.

Однозначно хочется похвалить техническое исполнение и оптимизацию. Также видел много комментариев о багах и прочих проблемах. На моих средних по нынешним меркам RTX 2060/i5 10400F с 16 Гб оперативки на высоких настройках в 2K-разрешении игра шла плавно и не дергалась, вылетов на рабочий стол тоже не было.

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Саму по себе графику назвать революционной не получится - до фотореализма еще очень далеко, но, учитывая масштабы шутера, работа проделана огромная.

В целом Battlefield 2042 - сыровата. В ней виден огромный потенциал, который можно раскрыть, чтобы получилась игра мечты - такой трюк DICE в свое время уже проделывала с Battlefield 4. С другой стороны - есть пример Battlefield V, которую перестали поддерживать, не добавив даже обещанный контент по Восточному фронту. Но даже в таком виде BF 2042 все равно выглядит интересней последних выпусков серии.

Я дал бы разработчикам шанс довести игру до блеска, но у меня за спиной тысячи наигранных часов Battlefield (и четыре "платины" за игры серии на PlayStation) и я останусь играть в этой части до выхода следующей, а вот условный массовый игрок, скорее всего, в ней надолго не задержится, к сожалению.

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