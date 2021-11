По всем фронтам: обзор игры Call of Duty Vanguard

Activision выпустила новую часть Call of Duty, которая получила подзаголовок Vanguard. События очередного выпуска серии шутеров разворачиваются во время Второй мировой войны.

Сразу необходимо уточнить, что все действия игры происходят в своей вымышленной вселенной франшизы, поэтому определенные элементы фантастики, теорий заговоров имеют в ней место быть, и на историческую достоверность авторы явно не претендовали.

Проект рассказывает об интернациональном суперотряде спецназа, состоящем из двух британских командос, американского летчика, австралийского подрывника и советской снайперши - такая компания неплохо впишется в начало любого анекдота.

Объединившись, им предстоит найти и уничтожить очень важного немецкого офицера - некоего карманного теневого Гитлера, который после победы союзников может организовать Четвертый рейх. Помогает ему в этом еще один антагонист, роль которого исполнил "заслуженный хоббит" Доминик Монаган.

Фото: Скриншот игры

На фоне общей сценарной бредовости, стоит отметить, что композиционно сюжет подается интересно и грамотно. Отдельно рассказывается история каждого из участников, охватывая все фронты Мировой войны, от тихоокеанских сражений с Японией до Сталинградской битвы. Потом это сливается в одно повествование, на ходу лихо передавая управление от одного персонажа к другому.

В итоге история с неба звезд не хватает, а героям далеко по уровню харизмы до капитана Прайса и старины Соупа, но ведь не за закрученность сюжета масштаба Кристофера Нолана любима серия Call of Duty.

Ценят ее в первую очередь как разухабистый аттракцион с пострелушками, который уже давно по уровню постановки легко затыкает за пояс многие голливудские блокбастеры. Но с этим тоже получилось не все однозначно.

Из-за того, что управлять приходится разными героями - геймлей сильно скачет в качестве. Есть, например, обязательные моменты с забросом в тыл неприятеля без какого-либо оружия. Сама по себе эта концепция раздражает уже десятилетиями, но здесь она зачем-то задействована дважды за всю кампанию. Разработчики подразумевают, что в этих местах игрок должен проходить по стелсу, но никаких инструментов при этом не предоставляется. В том же Battlefield в похожих ситуациях можно было кидать камушки или гильзы для отвлечения врагов, здесь же можно только затаиться в кустах и надеяться, что боты не заметят.

Задания на самолете за американского пилота натурально вызывают флэшбеки с миссией с вертолетиками из Grand Theft Auto: Vice City из-за криворукого управления.

Иногда во время прохождения возникало ощущение, что разработчики хотели залезть на поле Battlefield и показать, что они могут лучше. Но эффект получился обратный.

Но есть и положительные стороны. Эпизоды за советскую снайпершу Полину Петрову получились шикарными. Авторы наделили ее способностями не то терминатора, не то супергероини. Она одна умеет паркурить не хуже Эцио Аудиторе в его лучшие годы, прорывается через обваливающийся дом как Нейтан Дрейк и из тени ликвидирует фашистов, словно Сэм Фишер в шапке-ушанке. Ее командир прямым текстом говорит, что из всего отряда она - самая опасная. Финальная часть ее сольной миссии вообще здорово отдает The Last of Us Part II, что несомненно является комплиментом. Вдобавок, ее история получилась наиболее эмоциональной.

В целом кампания все равно получилась довольно крепкой - с раздражающими моментами, но не без фирменных вау-моментов.

Помимо одиночного режима в игре есть еще два: мультиплеер и зомби. И вот с ними все предельно замечательно. С первым все было понятно уже по альфе и бете, на релизе получили почти все тоже самое. Идеально работающие классические режимы, типа командного боя, все также вызывают азарт. В игре просто тонны контента, которого точно хватит до выхода следующей части. Почти все аспекты тут можно улучшать, прокачивать и кастомизировать - делать это весело, потому что после каждого матча вываливаются всякие обвесы, модули и прочее.

Аналогичная ситуация с зомби-режимом, который стал еще масштабнее и разнообразнее.

Техническое исполнение при этом остается на высоком уровне - касаемо графики, оптимизации, музыкального и звукового оформления, но другого от подобного AAA-проекта, учитывая ресурсы Activision, ждать было бы странным.

Резюмируя, хочется сказать, что релиз новой Call of Duty в игровой индустрии давно уже можно сравнить с выходом нового iPhone в мобильной отрасли. Чтобы ни сказала Apple на презентации, и как бы высоко не закатывали глаза владельцы Android, пользователь "яблок" все равно захочет себе новую модель. Потому что есть некая планка качества, ниже которой продукт точно не опустится.

Одиночная кампания Vanguard получилась очень средней, но ее сетевые режимы по-прежнему смогут принести сотни часов веселья и положительных эмоций.