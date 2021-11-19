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19.11.2021 04:05
Рубрика: В мире

США оснастят свои бомбардировщики новыми ядерными авиабомбами B61-12

США оснастят свои стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и B-21 Raider новыми ядерными авиабомбами B61-12. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Федерацию американских ученых (FAS).

Фото: Federal Aviation Administration/Wikimedia.org
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Разработка B61-12 уже завершена, в ближайшее время начнется серийное производство. Новая авиабомба заменит устаревшие В61-3 и В61-4.

По различным оценкам, сейчас в США и Европе примерно 100-150 ядерных авиабомб. Ими оснащают истребители-бомбардировщики F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado.

Особенность новой авиабомбы - в хвостовом оперении, которое делает ее более точной, что позволяет сбрасывать с самолета, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты усовершенствовали электронные сенсоры и взрыватели межконтинентальных баллистических ракет, используемых на подводных лодках. Речь идет о модернизации боеголовок W88. После манипуляций оружие приобрело новые качества и характеристики, появилась возможность точнее рассчитать высоту подрыва ядерного боеприпаса с целью оказания максимального разрушительного воздействия на цели. Модернизация сотен боеголовок обошлась Пентагону в несколько миллиардов долларов.

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