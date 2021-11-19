Стало известно, какие консервы повышают риск инсульта

Некоторые полезные и вполне здоровые продукты питания могут содержать чересчур много соли или сахара, и именно таких продуктов стоит избегать, чтобы существенно снизить вероятность развития инсульта. Среди таких на первый взгляд безобидных перекусов - консервы.

Продукты, которые прошли технологическую обработку, обычно содержат много соли, и к ним относятся суповые консервы, представляющие отдельную опасность при систематическом употреблении, пишет издание Express со ссылкой на портал Home Care Assistance, посвященный вопросам сохранения здоровья.

"Избыток натрия заставляет организм вырабатывать и удерживать больше жидкости, что приводит к повышению кровяного давления и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивая вероятность инсульта. Если ваши близкие любят подобные суповые консервы, им стоит делать выбор в пользу продукции с пониженным содержанием соли - или готовить супы дома самостоятельно, используя полезные ингредиенты, помогающие бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - цитирует сообщение ИноСМИ.

Как писала ранее "РГ", инсульт во врем мире остается одной из главных причин смертности и инвалидности, несмотря на развитие здравоохранения. Среди основных причин инсультов - курение, ожирение, низкая мобильность и нездоровое питание. Увеличить риск инсульта могут сахарный диабет и проблемы с сердечным ритмом.