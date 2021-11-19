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19.11.2021 16:01
Рубрика: Российский автопром

УАЗ вспомнил об уникальном внедорожнике. Его выпустили в одном экземпляре

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Это сейчас такое понятие как кросс-купе прочно вошло в обиход, а были времена, когда инженеры-конструкторы чётко понимали, что покатая линия крыши точно не понравится макушкам рослых пассажиров. Тем не менее, эксперименты проводились, и УАЗ рассказал об уникальном внедорожнике на базе модели "469Б".

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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В 1977 году был представлен опытный образец, подготовленный НАМИ по специальному запросу "Автоэкспорта". Внедорожник отличала наклонная задняя стойка, при этом конструкция верхней части была жёсткой.

Также автомобиль, который предполагали отправлять за границу, получил цельные двери с новыми ручками, нераздельное стеклом с нижним расположением дворников, изменёнными светотехникой, приборной панелью и рулевым колесом.

Конвейерного продолжения внедорожник не получил: государство не выделило деньги на мелкосерийную модификацию. Поэтому, как рассказали на УАЗе, доработками ульяновских внедорожников под запросы местных покупателей пришлось заниматься непосредственно зарубежным импортерам.

В настоящее время УАЗ "Хантер", являющийся потомком УАЗ-469Б, можно купить начиная от 1 007 000 рублей. Полноприводный внедорожник оснащается 135-сильным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой МКП.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
#УАЗ