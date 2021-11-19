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19.11.2021 14:00
Рубрика: Видео

Видео: автомобилиста похоронили вместе с его любимым пикапом

Текст: Вадим Давыденко

Вождей кочевых племен бронзового века безутешные соплеменники хоронили вместе с их конями, колесницами и упряжью, что свидетельствовало о высоком статусе покойника. Знатные викинги отправлялись пировать в Вальгаллу вместе со своими кораблями-драккарами.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Современным мужчинам такая помпезность, увы, недоступна, но уйти в загробный мир вместе с любимым спорткаром, электросамокатом или, если прожил всю жизнь пешеходом, хотя бы с проездным "тройка" - почему бы и нет? Похоронные компании сделают все для комфорта усопшего, если у его родных есть на это деньги.

Житель Калифорнии Адан Арана пожелал быть похороненным вместе со своим любимым пикапом. Успешный бизнесмен, глава крупной рыболовецкой артели в местечке Пуэрто-Сан-Карлос - наверное, он заслужил право на небольшой посмертный каприз. Родственники и коллеги к этой просьбе отнеслись в максимальным вниманием и организовали всё по высшему разряду.

Под землей обустроили мини-гараж, вернее, "капсулу времени". Стенки усыпальницы выложили бетонными блоками. Пикап, тщательно вымытый и под завязку заправленный, аккуратно опустили туда краном. А потом в кузов уложили гроб с телом покойного. То-то археологи будущего удивятся, откопав через несколько веков мертвеца в отлично сохранившемся, готовом к долгой дороге автомобиле: поверни ключ зажигания и вперед.

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