Власти Москвы заявили о 50-процентном снижении заболеваемости коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Москве благодаря режиму нерабочих дней снизилась на 50 процентов. "Мы видим значительное улучшение ситуации", - заявила заммэра Анастасия Ракова в интервью "России 24".

По оценкам руководителя городской соцсферы, за последнее время было освобождено 1 400 специализированных ковидных коек. Это говорит о позитивной, хотя и хрупкой тенденции. "Понимаем, что ситуация в любой момент может измениться. Мы имеем дело с коварным заболеванием", - подчеркнула замглавы города.

При этом Анастасия Ракова напомнила, что самым действенным способом борьбы с пандемией является вакцинация. Она призвала горожан позаботиться о здоровье и пойти иммунизацию.