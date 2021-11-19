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19.11.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Женщина чудом выжила после наезда многотонного тягача

Текст: Михаил Азнавуров

В США произошло невероятное по везению ДТП - многотонный дальнобойный тягач наехал и расплющил легковушку, но ее водитель почти не пострадала. Авария имела место 16 ноября на мосту на федеральном шоссе близ города Маунт Вернон на северо-западе США.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Местные СМИ описывают происшествие так. Обычное утро на федеральной трассе, плотный волнообразно движущийся поток машин, направляющийся к Сиэттлу. Как всегда много грузовиков. Женщина 46 лет за рулем седана Nissan вслед за потоком притормаживала на мосту и вряд ли могла вообразить, что следующие несколько секунд станут самыми страшными в ее жизни.

Едва водитель Nissan завершил одну из десятков рутинных остановок по дороге, как внезапно ощутил сильный удар сзади. Наезд допустил водитель автопоезда, двигавшегося позади, он не справился с управлением. Седан оказался зажат между двумя фурами.

Чудовищная сила инерции автоприцепа на несколько метров смяла, затем свернула рампой заднюю часть седана, далее инерция заталкивает грузовик на рампу. Седан превращен в бесформенная груду искореженного металла, по объему едва ли в треть целого автомобиля. Надежды, что несчастная женщина могла остаться в живых, не было никакой. Но когда автокраном приподняли грузовик, пострадавшая самостоятельно выбралась из груды металла наружу.

Что еще удивительнее, быстрый осмотр на месте не показал на ее теле никаких следов серьезных повреждений. Тем не менее, бригадой скорой помощи женщина была направлена на углубленное медицинское обследование.

По предварительной оценке, причиной аварии стала потеря контроля над управлением водителя автопоездом из-за резонансных колебаний полуприцепа от стыков на полотне моста.

#Nissan