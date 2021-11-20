52% россиян планируют приобрести жилье в ипотеку

Более половины россиян планируют приобрести жилье в ипотеку. Такие данные приводятся в опросе платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, сообщает РИА "Новости".

При этом 31% опрошенных тоже задумываются об ипотеке, но пока не всерьез. Полностью исключили ипотеку из своих планов 17% респондентов.

Большинство опрошенных граждан, которые планируют ипотеку, намерены взять ее в ближайшие 3 года. Таких людей оказалось более 60%. Еще 29% респондентов планируют воспользоваться жилищным кредитом в течение пяти лет.

63% опрошенных рассчитывают взять от 3 до 10 млн рублей. Больше 10 млн рублей попытаются взять в кредит 21% граждан. А меньше 3 миллионов нужно лишь 16% респондентов.

Те же лица, которые не собираются брать ипотеку, причиной своего решения назвали низкий доход, наличие других кредитов, высокие цены на жилье, возможную потерю источника дохода, слишком высокие ставки и принципиальный отказ от любых кредитов.

Всего в опросе приняли участие 4200 жителей России из всех регионов.

По данным Росреестра, в 2021 году россияне взяли уже 3,2 млн ипотечных кредитов. Это на 19% больше, нежели с аналогичным периодом прошлого года.