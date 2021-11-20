Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Алексей Рыбин 
13:16 20.11.2021

52% россиян планируют приобрести жилье в ипотеку

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Более половины россиян планируют приобрести жилье в ипотеку. Такие данные приводятся в опросе платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, сообщает РИА "Новости".

Фото: iStock
Стал известен размер ипотеки в разных регионах страны

При этом 31% опрошенных тоже задумываются об ипотеке, но пока не всерьез. Полностью исключили ипотеку из своих планов 17% респондентов.

Большинство опрошенных граждан, которые планируют ипотеку, намерены взять ее в ближайшие 3 года. Таких людей оказалось более 60%. Еще 29% респондентов планируют воспользоваться жилищным кредитом в течение пяти лет.

63% опрошенных рассчитывают взять от 3 до 10 млн рублей. Больше 10 млн рублей попытаются взять в кредит 21% граждан. А меньше 3 миллионов нужно лишь 16% респондентов.

Те же лица, которые не собираются брать ипотеку, причиной своего решения назвали низкий доход, наличие других кредитов, высокие цены на жилье, возможную потерю источника дохода, слишком высокие ставки и принципиальный отказ от любых кредитов.

Всего в опросе приняли участие 4200 жителей России из всех регионов.

По данным Росреестра, в 2021 году россияне взяли уже 3,2 млн ипотечных кредитов. Это на 19% больше, нежели с аналогичным периодом прошлого года.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
05:00

Юристы рассказали о самых частых недоделках в новостройках

Юристы рассказали о самых частых недоделках в новостройках

Брак в строительных работах, выявленный при приемке квартиры в новостройке, встречается часто. Неровные стены и полы, трещины, отсутствие перегородок и розеток - далеко не полный список. Какими способами можно решить проблему с застройщиком, рассказали юристы

ЖКХ
18.11.2021

Россиянам рассказали, как обезопасить себя от мошенничеств в ЖКХ

Россиянам рассказали, как обезопасить себя от мошенничеств в ЖКХ

Россиянам рассказали, как обезопасить себя от "липовых" работников ЖКХ. Чаще всего мошенники предлагают ненужные жильцам услуги по завышенным ценам, а также используют психологию и давят эмоционально

Жилая недвижимость
15.11.2021

Эксперт рассказала, кто не имеет права на повторный вычет на жилье

Эксперт рассказала, кто не имеет права на повторный вычет на жилье

При покупке жилья можно получить налоговый вычет на сумму до 2 млн рублей и вернуть уплаченные с этой суммы 13% налогов. С 2014 года вычет при покупке жилья можно получить повторно, если в первый раз покупатель не "выбрал" всю сумму в 2 млн рублей. Однако это право есть не у всех, отмечает эксперт