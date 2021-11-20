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20.11.2021 13:06
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил обжаловать отказ в аресте подозреваемого в отправлении метанолом

Текст: Владислав Куликов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным обжаловать отказ в аресте 37-летнего жителя Казани, подозреваемого в отправлении метанолом группы молодых людей. Руководителю регионального управления СК предстоит еще раз доложить главе ведомства о ходе расследования.

Фото: СК РФ
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Напомним, в коттедже в поселке Салмачи под Казанью в ночь с 15 на 16 ноября группа молодых людей устроила вечеринку по случаю дня рождения одного из них. Всем было по 18-20 лет. На следующий день большинство из них почувствовали себя плохо. Одна девушка умерла. Как сообщают СМИ, молодые люди купили с рук пятилитровую канистру алкоголя. Именно она, по мнению следствия, и стала причиной беды. По другой версии, которая звучит СМИ, молодые люди перепутали канистры и выпили незамерзайку.

Как бы то ни было, следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

"Напомним, 16-17 ноября 2021 года в городе Казани госпитализированы 14 молодых людей 1999-2003 г.р. с признаками отравления метанолом. Одна из них скончалась, - рассказывают в СК России - Следствие продолжает устанавливать обстоятельства реализации им контрафактного алкоголя, а также лиц, причастных к изготовлению спиртосодержащей жидкости. По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний местный житель".

Однако суд, рассмотрев ходатайство об аресте, отказался направлять подозреваемого в следственный изолдятор. "Прокуратура данное решение не обжаловала. В связи с тем, что дальнейшая деятельность данного лица может привести к повторению подобной трагедии, а также с учётом необходимости установления производителя контрафактной жидкости, Председатель Следственного комитета России поручил подчинённым обжаловать решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу, - сообщают в СК России. - Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Липскому В. А. повторно доложить о ходе расследования и проведенных следственных действиях".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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