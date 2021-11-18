Число отравившихся метанолом в Казани возросло до 15

Количество отравившихся метанолом в Казани студентов возросло до 15. Как сообщает РИА Новости, в больницы Москвы и Башкортостана обратились две девушки, участвовавшие в вечеринке, где произошло массовое отравление.

- В настоящее время пострадавших 15. В больницы обратились две девушки, одна из которых после вечеринки уехала в Москву, другая - в Башкирию, - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, пострадавшая из Москвы находится в больнице.

Напомним, 16 ноября в городскую больницу №7 столицы РТ обратились 11 студентов с признаками отравления. Впоследствии выяснилось, что молодые люди накануне праздновали день рождения в арендованном коттедже и употребляли спиртосодержащую жидкость, в результате чего отравились метанолом. Позже количество госпитализированных возросло до 13 человек. Три девушки находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В республиканском управлении СК РФ было возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья. При осмотре места происшествия следователи выяснили, что участники застолья выпили автомобильную "незамерзайку". Один из них взял ее из багажника, перепутав с приобретенным ранее контрафактным алкоголем в пластиковой канистре. В несертифицированном спиртосодержащем напитке, к слову, следов метанола обнаружено не было.

В настоящее время четверо жителей Казани, подозреваемые в сбыте фальсифицированного алкоголя, задержаны.