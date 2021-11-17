Отравившиеся метанолом в Казани выпили "незамерзайку"

Студенты, госпитализированные в Казани из-за отравления метанолом, выпили незамерзающую жидкость для стеклоомывателя автомобиля. К такому выводу пришли следователи, восстановившие картину случившегося.

Как сообщили "РГ" в республиканском управлении СК РФ, в багажнике каршеринговой машины, которой воспользовались пострадавшие, находилась "незамерзайка". Ее молодые люди и взяли с собой для застолья, перепутав с пятилитровой бутылкой, в которой находился приобретенный ранее несертифицированный алкоголь. Перед употреблением студенты добавили в стеклоомывающую жидкость ароматизаторы.

Бутыль из-под "незамерзайки" обнаружена на территории коттеджа, арендованного молодыми людьми. Исследование показало наличие в ней следов метанола. В багажнике автомобиля найдена канистра с контрафактным алкоголем, ядовитых веществ, по предварительным данным, в нем не найдено.

- Следствием опрошены четверо местных жителей, которые продали алкоголь. В рамках уголовного дела назначены генетические и химические экспертизы. Проводятся иные следственные действия, - добавили в СУ СК по РТ.

Напомним, 16 ноября в горбольницу №7 Казани обратились 11 студентов с признаками отравления метанолом. Позже количество пострадавших увеличилось до 13 человек. Все они употребляли алкоголь, по их словам, приобретенный в пятилитровой бутылке. Состояние троих оценивается как тяжелое.

В управлении СК РФ по Татарстану было возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.