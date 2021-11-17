Отравившиеся метанолом в Казани выпили "незамерзайку"

Новости

Генпрокурор Игорь Краснов погасил новую марку к 300-летию прокуратуры 14:25
В МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты с QR-кодом 14:24
Собянин: Загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась на 1 тысячу коек 14:24
СК Беларуси оценил действия польских силовиков в отношении мигрантов 13:54
Госдума повысила лимит накоплений ФНБ с 7% до 10% ВВП 13:52
Кабмин направит почти 1,4 млрд рублей на помощь аграриям Дальнего Востока 13:40
"Гомельтранснефть" ограничил прокачку по нефтепроводу "Дружба" в Польшу 13:37
Новорожденных в России будут проверять на СМА и еще 35 болезней 13:36
Обыски по делу о мошенничестве прошли у проректора и финдеректора РАНХиГС 13:36
Польша начнет строительство заграждения на границе с Беларусью 15 декабря 13:28
Андрей Бочкарев: В Москве построено с начала года почти 73 километра новых дорог 13:15
Лавров: РФ разделяет настрой Молдавии на развитие сотрудничества 13:07
Более 4,1 тысячи дольщиков получат квартиры или компенсации 13:03
Сергей Кравцов: Нам интересен узбекский язык и узбекская культура 13:03
Путин и глава "Аэрофлота" затрагивали тему QR-кодов 13:01
Песков заявил об ошибке в расчете срока пандемии 12:58
Песков оценил прямой контакт Лукашенко с Евросоюзом 12:57
Музеи Крыма обжалуют решение суда о передаче скифского золота Украине 12:52
В Подмосковье топ-менеджер умер после возвращения с семьей из Египта 12:50
Задержан экс-глава департамента сельского хозяйства Севастополя 12:50
В ДТП на севере Москвы пострадали три человека 12:43
Cкорость мобильного интернета в России снизилась впервые за 10 лет 12:37
Президент Владимир Путин выступит на коллегии МИД 12:37
Москвичи редко берут из приютов черных кошек и котов 12:22
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Где россияне могут отдохнуть по низким ценам
Где россияне могут отдохнуть по низким ценам
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 14:12
Рубрика: Происшествия

Отравившиеся метанолом в Казани выпили "незамерзайку"

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Студенты, госпитализированные в Казани из-за отравления метанолом, выпили незамерзающую жидкость для стеклоомывателя автомобиля. К такому выводу пришли следователи, восстановившие картину случившегося.

В Москве пресечено нелегальное производство алкоголя

Как сообщили "РГ" в республиканском управлении СК РФ, в багажнике каршеринговой машины, которой воспользовались пострадавшие, находилась "незамерзайка". Ее молодые люди и взяли с собой для застолья, перепутав с пятилитровой бутылкой, в которой находился приобретенный ранее несертифицированный алкоголь. Перед употреблением студенты добавили в стеклоомывающую жидкость ароматизаторы.

Бутыль из-под "незамерзайки" обнаружена на территории коттеджа, арендованного молодыми людьми. Исследование показало наличие в ней следов метанола. В багажнике автомобиля найдена канистра с контрафактным алкоголем, ядовитых веществ, по предварительным данным, в нем не найдено.

- Следствием опрошены четверо местных жителей, которые продали алкоголь. В рамках уголовного дела назначены генетические и химические экспертизы. Проводятся иные следственные действия, - добавили в СУ СК по РТ.

Напомним, 16 ноября в горбольницу №7 Казани обратились 11 студентов с признаками отравления метанолом. Позже количество пострадавших увеличилось до 13 человек. Все они употребляли алкоголь, по их словам, приобретенный в пятилитровой бутылке. Состояние троих оценивается как тяжелое.

В управлении СК РФ по Татарстану было возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

На Урале задержаны подозреваемые в продаже алкоголя, убившего 18 человек
В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Песков заявил об ошибке в расчете срока пандемии
Кабмин обновил перечень районов Крайнего Севера
За сутки в России подтверждено 36 626 случаев COVID-19 в 85 регионах
Россия снова сократила вложения в госдолг США
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт"
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей